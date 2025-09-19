El Gobierno inauguró la obra de refuerzo de gas en el Barrio Virgen del Valle de Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas SA, llevó a cabo este viernes la inauguración de la obra de refuerzo de gas en el Barrio Virgen del Valle de la capital santacruceña. Dicha obra, posee una inversión de 47 millones de pesos y busca tanto beneficiar a 1.300 familias como mejorar la prestación.



En este sentido, la Subsecretaría de Producción y Contenidos habló con el presidente de Distrigas SA, Marcelo De La Torre quien explicó: “Esta obra inicio el pasado 20 de agosto por lo que en menos de 30 días ya la obra está finalizada porque tenia un plazo de 75 días. Esto fue pensado para llevarle tanto una mayor presión como caudal de gas a todos los vecinos de los barrios Virgen del Valle; Los Lolos y toda esa zona hasta el Forestal”.



“Si bien hoy tenia un buen caudal de gas, hacer un caño de menor diámetro con la expansión que estamos proyectando para Río Gallegos en el invierno que viene al cual si se iban a ver afectados con poca presión o poco caudal de gas. Todo esto posee una inversión provincial de $47 millones de pesos y 2.000 metros en cañería de 250 milímetros, beneficiando a 1.300 familias que se encuentran instaladas, pero se prevé que sea el doble”, anunció.



Obras para las localidades



Asimismo, el funcionario provincial brindó detalles sobre las diferentes labores que se vienen realizando en las localidades de la provincia. “En el día de ayer salió un camión con materiales para la localidad de Tres Lagos y calculamos que la próxima semana está saliendo para la Cuenca Carbonífera. Además, en El Calafate estamos planificando la logística para transportar los caños y el día 27 estaríamos comenzando la obra en la localidad de Los Antiguos”.



“En Pico Truncado, también estuvimos con la gente de todo el cordón forestal, esa gente desde hace más de 30 años que se habían instalado y nunca tuvieron una respuesta. Por lo que estuvimos allí el pasado fin de semana hablando con los vecinos, comentándoles que la obra el día lunes se publicó la licitación, así que esperemos que salga todo bien y cuanto antes poder llegar también a la localidad de Río Turbio”, añadió.



Proyecciones



Finalmente, De La Torre señaló: “tenemos muchas obras proyectadas tales como para El Calafate, la expansión más grande está prevista para Río Gallegos y le sigue Caleta Olivia; Las Heras y Pico Truncado ya que son las tres localidades que también tenemos varios barrios sin gas, sobre todo para ampliar. Lo vamos haciendo de manera conjunta, primero haciendo los refuerzos para que los vecinos que tienen gas no se vean afectados y luego se van haciendo las expansiones”.