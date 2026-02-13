El Gobierno de Santa Cruz invertirá 4.500.000.000 en la construcción del nuevo polideportivo de Pico Truncado

Dando continuidad a la concreción de las obras anunciadas el año pasado por el gobernador Claudio Vidal, hoy se llevó adelante la firma de un convenio del Ejecutivo Provincial, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), con la empresa Don José, para comenzar a construir el nuevo polideportivo de Pico Truncado. El plazo de entrega de la obra es de doce meses y demandará una inversión de cuatro mil quinientos millones de pesos

En esta jornada, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, junto a integrantes de su equipo de trabajo y autoridades del Municipio de Pico Truncado, llevó adelante la firma de convenio de adjudicación de la obra de un nuevo polideportivo para dicha localidad. Se trata de un proyecto que forma parte de los anuncios que realizara, oportunamente, el gobernador Claudio Vidal para mejorar la calidad de vida de las distintas comunidades locales.

Este nuevo desarrollo inmobiliario se realizará en la Manzana 000400 – Parcela 001 – Sección 02, entre la Avenida Eva Perón; calle Francisco Campano; y las avenidas Sarmiento y Roca, en la localidad de Pico Truncado; y se efectuará a través de los Fondos UNIRSE.

“Esta es una obra que anunció el gobernador Claudio Vidal el 1° de mayo de 2025. Son 2.448 metros cuadrados, que serán distribuidos en canchas con medidas reglamentarias. Es una obra muy linda para la localidad, la cual además tiene un presupuesto de $ 4.500.000.000.- (cuatro mil quinientos millones de pesos)”, explicó el titular de IDUV, Marcelo De La Torre.

Respecto a la financiación de la obra, el funcionario provincial indicó que la misma se realizará con Fondos UNIRSE, conformado por aportes de las mineras y petroleras a la provincia; y con el bono de salida de YPF destinado sólo a obra pública. A la vez, precisó que el proyecto se efectuará en 12 meses, y estará a cargo de la empresa Don José.

Por otra parte, De La Torre señaló que, además de ejecutarse esta obra en Pico truncado, se están realizando otras con características similares en Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena; y se está trabajando para realizar otros polideportivos en Río Turbio, Perito Moreno y Gobernador Gregores. “Cada uno tendrá una superficie cubierta de 2.448 metros cuadrados”, recalcó.

Más adelante, De La Torre se refirió al cambio de conformación del IDUV, manifestando que ya se está trabajando en la misma. “La idea es darle mayores facultades, y para eso estamos trabajando en un proyecto de ley”, cerró.

Del proyecto

El edificio se desarrollará en sólo un nivel, y estará compuesto por los siguientes espacios:

-Un Hall de ingreso (núcleo de circulación a la cancha y al Gimnasio) e ingreso a la zona de servicios (depósito, sala de máquinas, baños, vestuarios y enfermería); funcionará también como espacio para exposiciones.

-Una recepción.

-Una sala de musculación.

-Dos vestuarios hombre/mujer.

-Un vestuario para árbitros.

-Un baño para hombres.

-Un baño para mujeres.

-Dos baños para personas con Movilidad Reducida (PMR), para el público.

-Una administración.

-Una cocina.

-Una enfermería.

-Una sala de máquinas.

-Un depósito.

La obra se realizará mediante sistema constructivo mixto de hormigón y metal, compuesto por:

-Estructura de hormigón armado conformado por fundaciones, columnas y vigas de encadenado.

-Estructura de vigas y columnas reticuladas y Cubierta Metálica en nave principal.

-Mampostería de ladrillos cerámicos huecos no portantes, revocados interior y exteriormente.

-Pisos de porcelanatos en diferentes locales.

-Los pisos exteriores serán de Hormigón con terminación rodillado.

-Revestimiento texturado en exterior, y látex satinado para interior.

-Sistema de calefacción por aire caliente y difusores.

-La instalación Sanitaria se conectará a la red pública.

-La instalación de gas se conectará a red pública.

-Instalación eléctrica con artefactos de embutir.

-El agua se alimentará desde red pública.