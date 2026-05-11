El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo por la tragedia ocurrida en Perito Moreno

La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial tras el trágico hecho ocurrido en un complejo habitacional de Perito Moreno, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos. Por decisión de la gestión encabezada por Claudio Vidal, las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos y se dispuso el acompañamiento integral a las familias afectadas y a la comunidad.

El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial a partir de este lunes 11 de mayo, en virtud del trágico suceso ocurrido en un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno, que dejó como saldo víctimas fatales y personas heridas.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

En el instrumento legal se expresa el profundo pesar del Gobierno Provincial ante el dolor y la conmoción generada por el hecho, no solo en los familiares de las víctimas, sino también en vecinos de la localidad, la comunidad santacruceña y el país en general.

Banderas

Asimismo, se dispuso que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en señal de duelo en todos los edificios públicos durante el plazo establecido.

Además, el Ejecutivo Provincial instruyó el acompañamiento y asistencia a familiares, amigos, vecinos y personas afectadas por la tragedia, articulando acciones a través de las distintas áreas del Estado provincial que trabajan desde las primeras horas en el lugar.

Finalmente, se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida en sus respectivas jurisdicciones.