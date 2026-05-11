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El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo por la tragedia ocurrida en Perito Moreno

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La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial tras el trágico hecho ocurrido en un complejo habitacional de Perito Moreno, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos. Por decisión de la gestión encabezada por Claudio Vidal, las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos y se dispuso el acompañamiento integral a las familias afectadas y a la comunidad.

El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial a partir de este lunes 11 de mayo, en virtud del trágico suceso ocurrido en un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno, que dejó como saldo víctimas fatales y personas heridas.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Provincial N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

En el instrumento legal se expresa el profundo pesar del Gobierno Provincial ante el dolor y la conmoción generada por el hecho, no solo en los familiares de las víctimas, sino también en vecinos de la localidad, la comunidad santacruceña y el país en general.

Banderas

Asimismo, se dispuso que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en señal de duelo en todos los edificios públicos durante el plazo establecido.

Además, el Ejecutivo Provincial instruyó el acompañamiento y asistencia a familiares, amigos, vecinos y personas afectadas por la tragedia, articulando acciones a través de las distintas áreas del Estado provincial que trabajan desde las primeras horas en el lugar.

Finalmente, se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida en sus respectivas jurisdicciones.

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