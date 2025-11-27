El gobernador Vidal planteó a Nación una agenda para el desarrollo energético y productivo de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo una reunión con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, donde presentó una agenda de trabajo enfocada en destrabar obras estratégicas, resolver deudas pendientes y acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

Durante el encuentro, el mandatario provincial remarcó que existen definiciones que llevan meses sin concretarse y que impactan directamente en la economía de los hogares santacruceños y en la generación de empleo. En ese sentido, expuso tres puntos centrales que requieren una resolución urgente por parte del Estado Nacional.

Reactivación de las represas

Vidal solicitó que Nación interceda ante ENARSA para destrabar la reactivación de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa. Sostuvo que los fondos internacionales están disponibles y China continúa comprometida con la obra, por lo que solo falta una decisión política para retomar los trabajos.

Deuda del subsidio de zona fría

Otro de los reclamos fue la regularización de la deuda del subsidio de zona fría, que supera los 15.000.000.000 de pesos. Un atraso en los pagos que afecta a las arcas provinciales.

Impulso a la inversión minera

Finalmente, el Gobernador pidió avanzar de manera conjunta con el Gobierno Nacional en el acompañamiento a nuevas inversiones mineras. Vidal destacó que Santa Cruz posee un potencial en crecimiento no solo en oro y plata, sino también en minerales estratégicos como uranio y vanadio, vinculados a la transición energética global. “Es fundamental que estos recursos se transformen en más empleo, desarrollo productivo y beneficios reales para los santacruceños”, señalaron desde el Ejecutivo.