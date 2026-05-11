El Ejecutivo Provincial reactiva la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato y coordina agenda de trabajo con los gremios estatales

Con la participación de representantes gremiales y organismos provinciales, el Gobierno de Santa Cruz puso en marcha una nueva etapa de trabajo de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, orientada al abordaje institucional de las problemáticas laborales y al fortalecimiento del diálogo en la administración pública.

El secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, encabezó hoy la presentación de los nuevos representantes gubernamentales ante las entidades gremiales para formalizar el esquema de trabajo anual.

La reactivación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT) forma parte de una política orientada a consolidar espacios de consenso, promover mejores condiciones laborales y garantizar herramientas de gestión más eficientes dentro de la administración pública provincial.

Durante el encuentro, se estableció un cronograma de sesiones que prioriza el abordaje institucional de las problemáticas laborales en el ámbito de la administración pública.

Consenso y agenda de trabajo

La jornada se centró en la formalización de las nuevas autoridades, tanto titulares como suplentes, que integrarán la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT). Barrientos explicó que, tras alcanzar el quórum necesario, se dio inicio a una etapa de coordinación operativa con los sindicatos para tratar temáticas que, por su naturaleza, requieren un protocolo de confidencialidad y cuidado extremo.

Participaron las representaciones del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, del Ministerio Secretaría General de la Gobernación y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde el sector gremial, participaron representantes de La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y La Asociación del Personal de Administración Pública Provincial (APAP).

“Le estamos dando inicio a la comisión; hoy es un día de presentaciones donde el Ejecutivo y los nuevos titulares y suplentes nos estamos presentando con las entidades gremiales para coordinar cómo vamos a trabajar a lo largo del año”, detalló el funcionario, subrayando que se trata de un paso administrativo clave para el funcionamiento de las políticas de gestión pública.

Tratamiento de casos y continuidad

La operatividad de la comisión tendrá continuidad el próximo el martes 19 a las 14:00 horas, cuando los integrantes se trasladen a la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En dicha instancia, se abandonará el carácter protocolar para comenzar con el análisis técnico de los expedientes y situaciones reportadas por los trabajadores estatales.

Respecto a la dinámica con los representantes de los trabajadores, Barrientos destacó: “Quiero destacar la madurez y la sensatez de las organizaciones gremiales; es un vínculo que venimos trabajando hace tiempo, más allá de las dificultades del contexto social y político”. Para el secretario, la preservación de esta relación entre las partes es fundamental para “cuidar el vínculo y poder llegar a buen puerto” en la resolución de conflictos y la promoción de la igualdad.