El Distrito Vial Río Gallegos realiza trabajos de mantenimiento y seguridad sobre la Ruta Provincial N°53

El Distrito Vial Río Gallegos se encuentra ejecutando tareas de limpieza, perfilado de banquinas y compactación sobre la Ruta Provincial N°53, en el tramo comprendido desde calle 1 hasta el desvío de tránsito pesado, y desde dicho desvío hasta el cruce con las vías del tren.



Asimismo, los trabajos se extenderán sobre el desvío de tránsito pesado, desde la rotonda de intersección con la Ruta N°53 hasta Chimen Aike.



Finalizadas estas tareas, se procederá con la señalización horizontal de los tramos intervenidos, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial.



Durante la jornada, el presidente de la Administración, Julio Bujer, se hizo presente en el lugar junto al jefe del Distrito Vial Río Gallegos, Roberto Antipa, para supervisar el avance de las tareas y dialogar con el personal vial.



Cabe destacar que esta intervención responde a una solicitud elevada por las juntas vecinales de los barrios Bicentenario,Ayres Argentinos,Chimen Aike, Patagonia, 22 de Septiembre cuyos vecinos manifestaron la peligrosidad de transitar en horario nocturno debido a la falta de demarcación y mantenimiento.



Con estas acciones, Vialidad Provincial continúa trabajando para brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación a los vecinos de Río Gallegos y zonas de influencia.