El Club de Leones Caleta Olivia prepara su 2° Cena Solidaria para celebrar un nuevo año de compromiso y solidaridad

El evento se realizará el sábado 15 de noviembre en la Unión Vecinal del Barrio 26 de Junio, con una propuesta gastronómica de elaboración propia, música en vivo y el objetivo de reunir a la comunidad en torno a la solidaridad.

El Club de Leones Caleta Olivia ultima los preparativos para su segunda edición de la Cena Solidaria, una propuesta que busca celebrar junto a la comunidad el trabajo realizado durante todo el año y fortalecer los lazos de colaboración mutua.

En diálogo con La Mañana en Patagonia, Liliana Pirosanto destacó que “los preparativos van muy bien, nos estamos organizando con cada una de las actividades y viene bien. Es una cena solidaria y la idea nuestra es tener una celebración con la comunidad, celebrando la solidaridad y además la comunidad colabora con nosotros. Es algo mutuo: nosotros ofrecemos la cena y el espectáculo, y la comunidad colabora con el Club de Leones. En esta oportunidad es un compartir para cerrar todo el año de actividades. El año pasado resultó una experiencia muy gratificante”.

Por su parte, Érica Molina brindó detalles sobre la organización del evento: “Todavía quedan tarjetas disponibles. Se va a realizar el sábado 15 de noviembre a las 21 horas en la Unión Vecinal del Barrio 26 de Junio. Cada león tiene entradas a disposición, y también se pueden conseguir en la Librería Matices”.

Molina adelantó que será una velada solidaria, linda y familiar, con una propuesta gastronómica completamente artesanal: “Vamos a tener una recepción con tragos de bienvenida, un copetín, una entrada de brochettes y como plato principal unos sorrentinos. Todo de elaboración propia, y de postre brownie con helado. También vamos a tener una mesa dulce, un show en vivo con música y artistas invitados”.

El valor de la tarjeta es de $60.000, y los fondos recaudados serán destinados a las acciones solidarias que el Club de Leones desarrolla durante el año.