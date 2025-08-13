El Caletense Lautaro Torres Clasificó A Los Juegos Evita Nacionales de Tenis de Mesa

Lautaro Torres de 12 Años de edad es uno de los 3 deportistas Clasificados para representar a Santa Cruz en tenis de mesa en las instancias Nacionales sub 14 que se jugarían en el mes de Noviembre en Mar del Plata.

Cabe Mencionar que Lauty Torres (como lo conocen sus Amigos ) con su corta edad es Jugador de Primera división a Nivel Patagónico y en el Torneo 2024 fue campeón 6 veces en la 2da Categoría obteniendo así el mejor Puntaje y ascendiendo a La primera Categoría.



Lauty Torres fue Reconocido por la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Caleta Olivia como el mejor deportista en tenis de mesa 2024.