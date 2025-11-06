El Batallón 86 invita a su gran Peña solidaria en el Colegio San José Obrero

El movimiento juvenil salesiano Batallón 86 Exploradores Argentinos de Don Bosco realizará este sábado 8 de noviembre su tradicional Peña, un evento solidario y familiar que reunirá música, danza y alegría para recaudar fondos destinados al campamento de fin de año en Ruca Peñi, cerca de Esquel.

El Batallón 86 Exploradores Argentinos de Don Bosco, conocido cariñosamente como “el Bata“, celebrará su Peña anual este sábado 8 de noviembre a partir de las 20 horas, en el Gimnasio del Colegio San José Obrero. La propuesta contará con artistas locales y busca fortalecer el trabajo comunitario que esta agrupación salesiana lleva adelante con jóvenes de Caleta Olivia.

Carol Ostaschinski, integrante del movimiento, explicó que “el Bata es un movimiento juvenil salesiano que se basa en la vida del joven por el joven, y tiene más de 126 años a nivel nacional. En Caleta Olivia estamos cumpliendo 22 años”. Además, destacó que se trata de “un espacio integral donde se trabaja la espiritualidad, los valores y la dinámica del juego”.

En relación con la próxima actividad, comentó que “todo lo recaudado en la Peña será destinado al campamento de cierre de año, que realizaremos del 26 al 30 de diciembre en Ruca Peñi, a 40 kilómetros de Esquel”. Según detalló, actualmente el grupo cuenta con 127 chicos inscriptos, de los cuales unos 90 asisten regularmente, y se espera la participación de 80 jóvenes en el campamento.

Por su parte, Roberto Barrionuevo destacó el esfuerzo colectivo que implica la organización del evento: “La Peña es algo que se viene planeando hace bastante, es muy complejo de organizar, pero nos hemos preparado con tiempo para que la gente disfrute”. Además, invitó a toda la comunidad a participar: “Está toda la familia invitada este sábado. Habrá presentaciones de artistas locales como Voces del Viento, Jorge Andrade, La Senda Sur, Ballet Raíces y Rompiendo Fronteras, entre otros”.

De esta manera, el Batallón 86 renueva su compromiso con la juventud y la comunidad, celebrando su historia y proyectando nuevos desafíos con el espíritu salesiano que lo caracteriza.