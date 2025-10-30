El Ballet Raíces celebra 20 años de pasión y tradición en el folklore caletense

Con dos décadas de trayectoria, el Ballet Raíces se ha consolidado como un referente de la danza folklórica en Caleta Olivia. Su integrante, Alfredo Bustamante, recordó los inicios del grupo, los maestros que los acompañaron y la huella que dejaron en la comunidad.

El Ballet Raíces cumple 20 años y sus integrantes celebran una historia marcada por la perseverancia, la pasión y el amor por la danza. En diálogo con La Mañana en Patagonia, Alfredo Bustamante compartió sus emociones y recuerdos sobre este importante aniversario.

“Estoy agradecido a la vida por poder seguir bailando y con el grupo estamos re bien. Parece que fue ayer, pero ya pasaron 20 años y toda una vida”, expresó Bustamante con emoción.

El ballet comenzó su camino en el año 2005 bajo la dirección de Walter Zina, quien fue su primer profesor durante más de una década. “Con Walter estuvimos más de diez años, y después la dirección la tomó Federico Bustamante, que es el encargado de llevarnos adelante ahora. Él tiene su trabajo, sus cosas, y se hace su tiempo para darnos las clases, por eso lo valoramos un montón. Le pone mucha pasión y es como un hijo más del grupo”, destacó Alfredo.

Bustamante recordó además que la iniciativa de Zina fue innovadora en la región: “Walter tuvo esa loca idea de formar un ballet de adultos, y creo que somos el primero de estas características en la provincia”. Con su estilo particular, el grupo apostó a un folklore teatral, una propuesta que logró atraer al público y distinguirlos dentro del ambiente cultural local.

“Con sus buenas ideas hacía que a la gente le guste mucho, y cada año que estuvimos con él siempre fue un aprendizaje diferente. Fue un incentivo para que la gente adulta se anime a hacer otra cosa. Hemos marcado un estilo, siempre pensamos en ir por más”, concluyó Bustamante.