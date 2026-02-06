El abordaje territorial es un eje de las políticas públicas en Santa Cruz

La Subsecretaría de Abordaje Territorial fortalece la presencia del Estado en los barrios, a través de programas integrales que acompañan a las familias en situación de vulnerabilidad.

La subsecretaria de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Karina Gómez, dialogó con LU14 Radio Provincia y destacó que el área a su cargo desarrolla su labor en todas las localidades de la Provincia de Santa Cruz, con el objetivo de acercar y promover políticas públicas destinadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Gómez remarcó que el trabajo territorial implica un abordaje integral, que incluye la presencia en los hogares, el contacto directo con las familias y una articulación permanente con otros organismos del Estado, como la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores; la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia; y la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad.

En este sentido, señaló que las intervenciones van más allá de una asistencia puntual, como la entrega de módulos alimentarios o el acompañamiento en el pago de un alquiler, y apuntan a respuestas sostenidas en el tiempo.

Asimismo, la funcionaria explicó que cada situación es evaluada de manera individual, con un seguimiento continuo y la realización de los trámites correspondientes. Estos procesos requieren tiempo, ya que implican la elaboración de informes y la presentación de documentación respaldatoria. “Nuestro objetivo es acompañar al núcleo familiar y generar soluciones reales desde una mirada integral”, afirmó.

En este contexto, Gómez brindó detalles sobre el nuevo programa “Viva Barrio Somos Comunidad”, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que busca fortalecer los lazos comunitarios y acercar el Estado a los vecinos. La primera jornada se llevará a cabo en el barrio San Benito, en la Escuela Primaria N° 91 Papa Francisco, ubicada en calles 21 y 16, y posteriormente se trasladará a otros barrios de la ciudad y a localidades del interior provincial.

El programa se desarrollará de manera conjunta con distintos organismos, entre ellos el Consejo Agrario Provincial, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Servicios Públicos SE, la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, y la Secretaría de Estado de Cultura, ofreciendo actividades recreativas, espacios de consulta e información sobre los programas vigentes, como Energía Santa Cruz, la Tarjeta Social y distintos subsidios.

Además, participará el Mercado de Economía Comunitaria (MEC) con estands gastronómicos, y habrá shows musicales para toda la familia. Las actividades se realizarán los días sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 15:00 a 18:00.

Finalmente, la subsecretaria subrayó que “Viva Barrio Somos Comunidad” se desarrollará durante todo el año como una política pública sostenida, destinada a fortalecer la participación comunitaria, garantizar el acceso a la información, y consolidar la presencia del Estado en el territorio.