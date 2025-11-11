Educación destacó la gran participación docente en las Elecciones de la Junta de Disciplina

El Consejo Provincial de Educación (CPE), a través de la Junta Electoral Provincial, llevó a cabo el pasado sábado 8 de noviembre las elecciones para la Junta de Disciplina, en un proceso que promovió la transparencia, la participación y la organización institucional del sistema educativo provincial.

En esta ocasión, la asesora Técnica del CPE, Silvina Toledo, destacó que más de 11.500 docentes de todos los niveles educativos y de gestión pública y privada, que cumplen con los requisitos de antigüedad y actividad, estaban en condiciones de votar en los distintos puntos habilitados en toda la provincia. Y según los datos escrutados participaron 7892 personas, es decir el 68,44% de los electores, quienes emitieron su voto entre las 10:00 y las 18:00 horas.

“Todas estas elecciones fortalecen la transparencia institucional y consolidan un proceso de organización y compromiso colectivo dentro del sistema educativo”, indicó. Además, agradeció a todos los docentes por participar y elegir a quienes representarán a la docencia en la Junta de Disciplina y a todos los que colaboraron para llevar adelante este proceso eleccionario de manera transparente en toda la provincia.

Según los resultados provisorios del escrutinio realizado al finalizar el acto electoral, ingresan por la mayoría los dos primeros candidatos de la lista Multicolor, y por la minoría, un integrante que será el primer titular de la lista Número Dos, color Lila. Una vez realizado el escrutinio definitivo, se publicará por resolución del Consejo Provincial de Educación, la nómina de candidatos ganadores definitivos.

Con este acto electoral, el CPE continúa impulsando la participación activa y democrática de los docentes, garantizando la conformación de la Junta de Disciplina, con la renovación de los tres (3) miembros electos que, junto a los dos vocales por el ejecutivo, integrarán la Junta de Disciplina para el periodo 2026-2029.