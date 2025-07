“Draconis” eligió la Casa de Santa Cruz para la producción fotográfica de su último álbum

La banda de death metal melódico patagónica, originaria de Río Gallegos, aterrizó en Buenos Aires para hacer uso de la Casa de Santa Cruz como escenario de la producción fotográfica de su nuevo trabajo musical, We Are the Virus. “Nos pareció un buen momento para reencontrarnos con nuestro lugar, a casi 3.000 kilómetros de nuestra ciudad”, comentó el vocalista y guitarrista de la banda, Gerardo Vargas.

"Elegimos la Casa de Santa Cruz porque somos santacruceños y sabemos que la institución está abierta al arte, la cultura y el turismo", agregó Vargas.

En julio de 2025, Draconis presentó su quinto álbum de estudio durante una exitosa gira por Buenos Aires. "Hicimos un balance y fue excelente. Llevamos 13 años tocando en la ciudad y cada vez nos va mejor; además, el público nos conoce cada vez más, sumamos nuevos seguidores y seguimos creciendo", aseguró el guitarrista.

Este nuevo álbum marca una gran evolución para la banda, ya que es el primer trabajo completamente autoproducido. "Decidimos volver a trabajar con un sello nacional, lo que nos permitió acercarnos más a la prensa y a la edición en Argentina, algo que no habíamos hecho antes, ya que nuestros discos previos fueron editados en el exterior", explicó Vargas.

A lo largo de los años, Draconis ha crecido tanto en lo musical como en lo personal. Como buenos patagónicos, la banda sabe lo que es enfrentar dificultades. "Sabemos reconocer cada uno su rol y eso nos permite seguir evolucionando", comentó el guitarrista.

“Los patagónicos somos como el viento fuerte y sabemos que todo es difícil, como la vida en el sur. Por eso, hay que esforzarse para crecer un poco más porque no tenemos todo cerca", añadió el vocalista.

La influencia de la Patagonia en sus producciones es indiscutible. "Nuestra música, además de ser metal extremo, tiene raíces folclóricas y siempre buscamos mostrar nuestra región en los videoclips. Queremos que el mundo vea de dónde venimos, que vean nuestra Patagonia", concluyó.