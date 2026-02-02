Dolor en la cultura patagónica por el fallecimiento del cantor David Andrade

La comunidad cultural de la ciudad y de toda la región patagónica despide con profundo pesar al cantor David Andrade, quien falleció en las últimas horas en Caleta Olivia, dejando una huella imborrable en la música y en la promoción de las raíces del sur argentino.



Reconocido por su talento artístico y su compromiso con la identidad patagónica, Andrade fue un incansable defensor de la música regional, llevando su voz y su mensaje a numerosos escenarios de la ciudad y la provincia. Su obra musical permanece viva en los clásicos del cancionero patagónico, donde supo expresar con sensibilidad y orgullo las tradiciones y el sentir de nuestra tierra.



Además de su trayectoria artística, David Andrade se desempeñaba actualmente como coordinador de Cultura de la zona norte, rol desde el cual impulsó y acompañó múltiples eventos culturales, siempre con una mirada integradora y un fuerte compromiso con los artistas locales.



Desde este medio de comunicación expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural que hoy lamenta su partida. Su voz, su obra y su legado seguirán presentes en la memoria colectiva de la Patagonia.



Hasta siempre, David Andrade.