Dolor en Caleta Olivia: falleció Franco Marcial, el joven baleado en la cabeza

Caleta Olivia vive una jornada de profundo dolor tras confirmarse, en horas de la noche de este miércoles 22 de octubre, el fallecimiento de Franco Nahuel Marcial, el joven de 18 años que había sido gravemente herido de un disparo en la cabeza durante la noche del domingo en el barrio 17 de Octubre.

Marcial permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave y un pronóstico extremadamente reservado. Su estado era crítico desde el momento del ingreso, con un puntaje de Glasgow 3 —indicativo de un coma profundo— y una lesión transfixiante provocada por un proyectil de arma de fuego.

Durante dos días, la comunidad caletense se unió en cadenas de oración, acompañando a la familia y expresando su preocupación por la creciente violencia en la ciudad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, Franco falleció durante la noche del miércoles, dejando una gran conmoción en toda la localidad.

En el marco de la investigación, la Policía de Santa Cruz informó que un joven de apellido Pratt fue detenido tras entregarse en Puerto San Julián, mientras continúa la búsqueda de un segundo sospechoso presuntamente involucrado en el ataque.

El violento hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del domingo 20 de octubre, en la intersección de las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval, cuando vecinos alertaron al 911 por detonaciones. Minutos después, una mujer informó la presencia de un joven herido de gravedad en la vía pública.

La muerte de Franco Marcial generó una profunda tristeza y una fuerte reacción social. En los últimos días, familiares, amigos y vecinos se manifestaron en distintos puntos de la ciudad, exigiendo justicia y mayor seguridad.

La investigación continúa bajo directivas judiciales, mientras Caleta Olivia llora la pérdida de un joven que, hasta hace pocas horas, luchaba por su vida.