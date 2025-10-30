Diego Gamboa será el nuevo Secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria informa que Diego Gamboa asumirá como secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, mientras que Mercedes Zavalía ocupará el cargo de directora Provincial de Turismo.



La ministra Nadia Ricci agradeció especialmente a Rubén Martínez y a Rocío Albornoz, por el compromiso y la labor desarrollada durante su gestión al frente del área, destacando el trabajo sostenido en la promoción de los destinos santacruceños y en la articulación con el sector público y privado.



En el transcurso de la próxima semana se llevarán adelante reuniones y encuentros de trabajo con los nuevos funcionarios para coordinar la continuidad de las políticas turísticas provinciales y definir los próximos ejes de acción.

