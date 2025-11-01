Diego Gamboa: “Es un orgullo poder trabajar en mi provincia desde el Turismo”

Así lo expresó el nuevo secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa este viernes tras la puesta en funciones por parte del gobernador Claudio Vidal. Asimismo, el funcionario provincial hizo énfasis en el trabajo mancomunado con el sector turístico de cara a la temporada de verano.

Luego de la ceremonia en Casa de Gobierno, el flamante titular de Turismo de la Provincia, Diego Gambia, indicó a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que “pertenezco al equipo de la Secretaría de Estado de Turismo desde hace ya cuatro años, en el cual vengo aportando desde dicha aérea y hoy en particular es un desafío impresionante porque soy además Licenciado en Turismo recibido en la Universidad de Palermo por lo que es un orgullo haber vuelto para trabajar en mi provincia y hacer visible tanto nuestros destinos por excelencia como los emergentes”.

“Tuve la oportunidad de hablar con Rocío Albornoz, que es la directora Provincial saliente así que ellos obviamente me informaron de todos los desafíos que tenían, algunas cosas que se van a obviamente a continuar”, expresó.

Consultado sobre la temporada turística de verano, el funcionario, expresó: “La misma ya comenzó, algunos índices muestran un importante incremento en El Calafate, en el mes de septiembre en relación al año anterior. Esto se debe al cierre de la conectividad en Río Gallegos, cuyos pasajeros son desviados a El Calafate”, explicó.

Por último, Gamboa habló del compromiso que asumió hoy e indicó que “será cuestión de poder trabajar con todos los equipos, directores de turismo y sus operadores, y darnos una mano grande mutuamente con el sector privado, que es el motor de la parte turística”.