Día del Jubilado: la Caja de Previsión Social celebró con deportes, cenas y actividades culturales

A través de sus delegaciones, la Caja de Previsión Social de Santa Cruz organizó una serie de actividades recreativas y culturales con el objetivo de homenajear, promover la integración, el encuentro y el disfrute de esta etapa de la vida.



Durante la última semana, jubilados y jubiladas de toda la provincia participaron de propuestas que combinaron deportes, talleres, espectáculos y momentos de esparcimiento.



En Puerto San Julián, se desarrolló un encuentro de Newcom que reunió a siete equipos, ofreciendo una jornada de camaradería, diversión y actividad física adaptada a todas las edades.



En otras localidades, como Caleta Olivia, Perito Moreno, Puerto Santa Cruz y 28 de Noviembre, las celebraciones incluyeron cenas con shows musicales, baile y diversión. En cada evento se realizó la tradicional elección de la Reina y el Rey del Día del Jubilado, un momento muy esperado para homenajear y celebrar a los presentes.