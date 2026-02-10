Desarrollo Social fortalece el trabajo con el Municipio de Caleta Olivia y marca agenda acciones en zona norte

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Abordaje Territorial, continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con el Municipio de Caleta Olivia, en el marco de las líneas de gestión que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal, y la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas.

En este contexto, se llevó adelante una reunión de trabajo con el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, junto a la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, Priscila Jwanczyc, equipos técnicos de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) municipales y autoridades provinciales, con el objetivo de seguir profundizando la articulación territorial que se viene desarrollando de manera sostenida.

Participaron del encuentro la directora provincial de Abordaje y Articulación de Sistemas Locales, Etelvina Rojas, y las directoras de los CIC provinciales: Sandra Llanquihuen (San Cayetano); Eliana Alanis (Virgen del Valle) y Mariela Alonso (Gobernador Gregores).

Durante la reunión se evaluaron acciones en curso y se avanzó en la planificación de nuevas estrategias conjuntas para fortalecer la presencia del Estado en el territorio y mejorar la respuesta a las demandas de la comunidad.

Asimismo, en el marco de esta agenda de trabajo territorial, la directora provincial Etelvina Rojas mantuvo una reunión con la senadora nacional Natalia Gadano, con el objetivo de articular acciones y avanzar en la construcción de una agenda de trabajo común para la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

Estas instancias de diálogo y coordinación reflejan el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de promover políticas públicas integrales, cercanas a la comunidad y basadas en el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.