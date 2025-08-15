Desarrollo Social atendió demandas en la zona centro de Santa Cruz

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante un operativo territorial en Gobernador Gregores y en zona rural, ubicado a pocos kilómetros de la localidad y considerado un lugar de difícil acceso.

La actividad, encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, tuvo como objetivo atender de manera directa las necesidades de los habitantes de la zona. Durante la jornada, se entregó leña, módulos alimentarios y ropa de abrigo; asimismo se realizó una evaluación integral de la situación social y económica de las familias.

De la tarea participaron la secretaria de Políticas de Desarrollo Local, Cecilia Cortés; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Alberto Martínez; la directora Provincial de Abordaje Territorial, Karina Gómez; la directora de Gestión e Integración Territorial sede Gobernador Gregores, Josefina Alvarado y agentes de la Cartera social Provincial.

En este sentido, la Ministra destacó que la presencia en territorio reafirma el compromiso del Gobierno de Santa Cruz de garantizar la atención y el acompañamiento a las comunidades más alejadas, fortaleciendo la inclusión y el acceso a derechos en toda la provincia.