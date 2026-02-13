Deporte y Recreación inició su agenda con las actividades anuales del 2026

El secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, brindó detalles sobre las actividades anuales de la cartera. Además, habló de las inscripciones a los distintos programas llevados adelante en toda la provincia.

En este momento, están abiertas las inscripciones a los talleres deportivos y recreativos, cuyas fechas de actividad son 18, 19 y 20 de febrero, y del 23 al 27; entre las 14:00 y 17:00, en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD). Dichas actividades se dividen en dos grupos, el primero es para niños a partir de los 4 años y hasta los 10 años inclusive, mientras que las del segundo grupo corresponden a mayores de 60 años.

Estas propuestas están enmarcadas en el programa Verano en Movimiento, que se viene realizando desde enero, empezando con newcom, el cual tuvo mucha repercusión, además de fútbol infantil que se ha desarrollado en la cancha del Albergue.

“Estamos muy contentos con Verano en Movimiento porque se ha desarrollado en una primera etapa en Río Gallegos, pero la idea es llevarlo en este mes a distintas localidades y trabajar en conjunto, que es lo que nos ha encomendado nuestro gobernador Claudio Vidal”, destacó Murúa.

A su vez, comentó que estuvieron presentes en Caleta Olivia, en un torneo de hockey organizado por el club Panteras, que hacer poco recibió su personería jurídica. También en Piedra Buena, se está organizando un torneo de beach newcom junto al municipio local. Como en otras localidades con las que se empezaron a entablar relaciones.

En marzo comienzan las distintas actividades que tiene la Secretaria de Deporte cada año, ya se han iniciado las inscripciones. Hay actividades por la mañana y por la tarde, para las distintas edades, en un gran abanico de actividades. “Estamos trabajando junto a nuestro socio que es Educación, para que esas actividades que se realizan en el CePARD puedan salir a los distintos establecimientos educativos. Y también, para que las distintas actividades puedan llegar a los barrios de Río Gallegos”, remarcó el secretario de Estado de Deporte y Recreación.

La idea es descentralizar y trabajar con los distintos municipios, para llegar con actividades y programas de la secretaria provincial. En este sentido fue clave Viva Barrio Somos comunidad, con el cual se estuvo presente en el barrio San Benito, programa que va a llegar a distintas localidades, con un trabajo en conjunto con distintos ministerios y entes.

Quienes estén interesados pueden acceder a la información a través de las redes sociales de la Secretaria, donde también figura el teléfono de contacto. Los cupos se están agotando rápidamente, así que es importante que se comuniquen a la brevedad. A medida que se desarrollen las actividades pueden liberarse cupos durante el año, también habrá listas de espera de acuerdo a las inscripciones realizadas. La idea de la Secretaría de Deporte es tener una propuesta amplia, para todas las edades y para que puedan desarrollarse durante todo el año.

Juegos de Integración Patagónica

Se está llevando adelante en los municipios, la convocatoria abierta para inscribirse en las distintas disciplinas de los Juegos de Integración Patagónica (JIP), dicha competición se encuentra en plena definición de oficialización de las sedes.

Para participar de la JIP hay que anotarse en las distintas localidades, o consultar a través de las redes de la Secretaria de Deporte. Una vez completada esta etapa, el equipo técnico del organismo provincial se va a encargar de efectuar la preselección y selección, para que se puedan disputar estos juegos.

“La próxima semana tenemos la reunión del Ente Patagónico Deportivo, en Buenos Aires, con los representantes de las distintas provincias. Es la primera reunión en la que voy a participar como secretario de Deporte, así que para mí es importante estar presente en este tipo de encuentro”, comentó Gabriel Murúa. Además de los JIP, figuran en agenda, para su tratamiento, los Juegos Epade y los ParaEpade, que son los programas establecidos por la secretaria, junto a los Juegos Evita y Araucanía.

En cuanto al deporte adaptado, hay una propuesta de los profesionales de la Secretaría, y del Consejo Provincial de Educación. Se busca una propuesta amplia de trabajo en conjunto con el deporte convencional. “Esta propuesta se va a tratar en la reunión del ente, para darle la importancia que se merece, tanto al desarrollo de los juegos como a la premiación de los atletas. Me parece sumamente necesario que a los atletas se les de la importancia que se merecen, esta es una de las posiciones que vamos a adoptar como provincia, y que vamos a proponer en la mesa de discusión. Queremos trasladar la voz y la experiencia de los profesores que vienen trabajando en esta temática desde hace mucho tiempo”, explicó al respecto Murúa.

El secretario de Deporte y Recreación invitó, a los Municipios y referentes deportivos de cada localidad, a trabajar en conjunto. Al mismo tiempo, alentó a regularizar la situación de las instituciones en cuanto a personería jurídica. “Es muy importante que las instituciones tengan su personería, para que nosotros como Estado podamos fortalecer sus tareas”, finalizó.