Delgado: “Jairo habla y maneja flojito de papeles”

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, salió al cruce del diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, luego de que el legislador difundiera un video en el que se lo observa conduciendo un vehículo sin cinturón de seguridad y sin licencia habilitante, mientras critica a la gestión municipal por la realización de eventos masivos que dinamizan la economía local.

Las declaraciones de la funcionaria del gabinete del intendente Pablo Grasso se realizaron este lunes y apuntaron tanto a la conducta personal del diputado como a sus posicionamientos políticos.

“La bizarreada de ver a este señor grabándose mientras maneja un coche para el cual no posee licencia habilitante es la síntesis perfecta del modelo que representa: flojito de papeles y sin respeto por las normas. Desde ese lugar pretende venir a dar clases de gestión y moral”, sostuvo Delgado.

En ese sentido, la funcionaria cuestionó la autoridad del legislador para opinar sobre la administración municipal.

“Tiene el descaro de decirnos cómo administrar una ciudad cuando él fundió su emprendimiento comercial y hoy es el aplaudidor oficial de la sociedad política entre Javier Milei y Claudio Vidal, una alianza que chocó la provincia y ahora pretende endeudarla como nunca en su historia”, afirmó.

Delgado también puso en duda el destinatario del discurso del diputado libertario y remarcó la falta de beneficios concretos para la provincia.

“A esta altura todos saben que Milei no ayudó en absolutamente nada a Santa Cruz, a pesar de los mimos que le hace Vidal, y que no eliminó ningún impuesto para aliviar el bolsillo de las y los argentinos. En estos años solo trabajaron para favorecer a los más poderosos y a grandes sectores empresariales”, señaló.

Asimismo, calificó de cínica la postura del legislador al negar el impacto económico de las políticas socioculturales del municipio.

“Nuestro modelo de inversión mueve la economía local, mientras que el suyo y el de Vidal son responsables de que bajen las persianas comerciales y de la pérdida de 11.000 empleos en el sector privado”, remarcó.

En esa línea, Delgado instó a Guzmán a dar explicaciones a la ciudadanía.

“Que Jairo les explique a los vecinos de Santa Cruz por qué pagan los mismos impuestos que antes, mientras el Estado nacional y provincial son cada día más ineficientes, se borran y sobrecargan a los municipios. Que explique a dónde va la plata de los impuestos”, expresó.

Para finalizar, la titular de la cartera de Gobierno capitalina invitó al diputado, quien registra denuncias por corrupción en su trayectoria, a regularizar su situación personal.