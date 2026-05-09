DDI PERITO MORENO RECUPERA ELEMENTOS SUSTRAIDOS EN LA LOCALIDAD.

En relación a Actuaciones de Oficio iniciadas por parte de la División Comisaria Perito Moreno en fecha, donde autores/as ignorados/as sustrajeron (02) bicicletas de parte externa de un local comercial.

Personal de investigaciones inicia tareas investigativas logrando establecer que los presuntos causantes ingresaron a una propiedad privada, ubicada sobre calle Rivadavia de esta localidad, lugar donde funcionan alquileres diarios.



Ante esta situación se procede a profundizar las tareas logrando identificar a los poseedores de las dos bicicletas denunciadas como sustraídas resultado ser una pareja quienes manifestaron haberla adquirido de buena fe, dicha pareja es oriundas de la ciudad de Caleta Olivia de apellido AGUERO.

Tomo conocimiento Juzgado de Instrucción Nro. Uno con asiento en la ciudad de Las Heras, quien dispuso se realice las diligencias de rigor, lográndose el recupero de los elementos sustraídos. –