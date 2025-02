Daniela D’Amico: La figura que consolida al radicalismo santacruceño de cara a las Legislativas 2025

En un escenario electoral de Santa Cruz marcado por la polarización entre el oficialismo provincial y el municipal D’Amico se ha erigido como la gran representante del radicalismo, una voz firme, con proyección legislativa y capacidad de gestión. La construcción de un liderazgo sólido durante el 2024 la convierten en la candidata natural del radicalismo.

La concejal Daniela D’Amico, abogada y escribana, se ha posicionado como la referente indiscutida del radicalismo en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz. En su segundo mandato como edil, ha sabido consolidarse como la tercera vía entre los dos grandes sectores de la política santacruceña: el de Pablo Grasso y el de Claudio Vidal.



Su crecimiento político durante el año pasado la posiciona como la opción más fuerte de la UCR para las elecciones de 2025, con una base consolidada, reconocimiento provincial y un discurso que equilibra la firmeza con la construcción de consensos. En un escenario de confrontación política, D’Amico aparece como la dirigente que puede llevar la bandera radical al Congreso.



Desde su bloque unipersonal, D’Amico se convirtió en una voz determinante en la ciudad y ha logrado marcar la agenda tanto en lo municipal como en lo provincial.

La única opositora real



Durante 2024, su rol como oposición responsable fue clave. En soledad, enfrentó medidas impopulares y cuestionables, como el decreto ad referendum que fijó el cálculo de las patentes, el cual no acompañó, diferenciándose del bloque vidalista que le dio luz verde. Su postura no solo la distanció del oficialismo municipal, sino que dejó en evidencia la falta de una verdadera oposición en el Concejo Deliberante.

D’Amico ha definido su rol como el de una oposición firme, pero con capacidad de diálogo. No solo se encargó de marcarle la cancha a Grasso y Vidal, sino que también se convirtió en una pieza clave en la articulación de políticas conjuntas entre los distintos niveles del Estado.



Su iniciativa para la audiencia pública sobre la Autovía 17 de Octubre derivó en un proyecto de remodelación consensuado con expertos y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Iniciativa que fue apoyada por el ex intendente Freddy Martinez.



Además, logró que se aprobara por unanimidad la ordenanza de Ficha Limpia en la ciudad, una medida que busca erradicar la corrupción del ámbito público.

Destapó un escándalo de corrupción y marcó la agenda provincial

Su trabajo no se limitó al ámbito local. A partir de denuncias de vecinos, logró exponer un caso de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que terminó con la destitución de la ministra Jazmín Macchiavelli. Este hecho la posicionó como una referente de la transparencia y la lucha contra la corrupción en Santa Cruz, ampliando su influencia más allá del Concejo.

Proyección legislativa: del Concejo al Congreso



El trabajo de D’Amico trasciende su rol como concejal. En diciembre, junto a su equipo, redactó un proyecto de ley que prevé una moratoria de aportes para los trabajadores petroleros afectados por la retirada de las operadoras en Santa Cruz. Este proyecto, que ya fue ingresado en el Senado por José María Carambia, logró un amplio respaldo tanto del bloque SER como de Unión por la Patria, reflejando su capacidad de construir consensos a nivel nacional.

Llevar la bandera radical al campo popular



Lejos de limitarse a la labor legislativa, D’Amico ha trabajado en el territorio, consolidando su liderazgo en los barrios de Río Gallegos. Su sector ha impulsado actividades culturales, talleres de oficios, asesoramiento sobre moratoria jubilatoria y la entrega de módulos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad.

Construcción de poder y futuro político



Su militancia, que comenzó en su juventud, la ha convertido en una figura reconocida en toda la provincia, con un fuerte respaldo dentro de la UCR. Su gestión al frente de la UDAI Río Gallegos de ANSES le permitió consolidar vínculos con sectores que hoy ven en ella una dirigente capaz de transformar la política de Santa Cruz.



D’Amico no solo ha consolidado su propio liderazgo, sino que ha trabajado en la formación de nuevos cuadros radicales. Desde su espacio surgió la nueva conducción de la Juventud Radical riogalleguense, además de contar con el respaldo de importantes dirigentes partidarios. Este crecimiento y su capacidad de generar consensos la colocan en una posición privilegiada de cara a las elecciones legislativas de 2025.