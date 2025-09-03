Daniel Álvarez: “La Escuela Secundaria N°43 de Caleta Olivia alcanza el 70% de avance”

En el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, la obra de la Escuela Secundaria N°43 muestra un 70% de avance y se perfila para estar finalizada en febrero de 2026, con la posibilidad de que se concluya incluso antes, según confirmaron los responsables técnicos.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Daniel Álvarez, junto a la directora Regional de Educación, María Mercedes Barrionuevo, recorrió el edificio en construcción. En la oportunidad, fueron acompañados por autoridades educativas y la comunidad escolar.

Álvarez destacó que esta obra forma parte del compromiso de la Gestión Provincial de “finalizar proyectos que estuvieron paralizados durante años”, y recordó que la construcción se reactivó a partir de un convenio con una empresa privada que, a través de su programa de responsabilidad social empresarial, destinó más de 1.500 millones de pesos para retomar los trabajos. “Hoy vemos acción, vemos trabajo, y esa es la mejor respuesta a las críticas”, expresó el funcionario.

Por su parte, el rector de la institución, Luis Valdivieso, resaltó la importancia de la concreción de un proyecto largamente esperado: “Han pasado más de doce generaciones de alumnos sin poder contar con su propio edificio. Hoy podemos ver que el sueño se está materializando y que, a partir del próximo ciclo lectivo, los estudiantes tendrán aulas, laboratorio artístico, SUM, sala de profesores y dependencias administrativas”.

La obra contempla seis aulas, espacios específicos para orientación en artes visuales y la recuperación del gimnasio para la Escuela Primaria N°79, institución que lo cedió al secundario desde su creación. En ese marco, la comunidad educativa pidió además que se evalúe una conexión directa entre ambos edificios.

Durante la recorrida, Álvarez también puso en valor la dinámica que vive Caleta Olivia con el avance de distintos proyectos: “El ruido de la obra que vivimos hoy significa empleo, movimiento económico y dignidad para muchas familias de la zona norte”.