“Cuidando empieza con escuchar”: jornadas para fortalecer la escucha y el acompañamiento emocional

La Subsecretaría de Políticas de Cuidado, junto a la Dirección de Prevención Integral y Transversal del Cuidado de la Salud, dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental de la cartera sanitaria provincial, invitan a participar de las jornadas “Cuidando empieza con escuchar”, un espacio de formación y reflexión orientado a fortalecer las herramientas de escucha, contención y acompañamiento emocional en contextos de crisis.



El encuentro se llevará a cabo el viernes 8 de noviembre, de 15:00 a 18:00 horas, en la sede “Buen Día Vida”, ubicada en Calle Maestra Sara Mignone de Oliveira 516 y Maestro Maury, al final de la calle Doctor Lorenzo.



Durante la jornada se trabajarán estrategias prácticas y recursos para intervenir desde el cuidado, el respeto y la empatía, promoviendo la construcción de entornos más humanos y saludables.



Desde la organización se destacó que esta propuesta busca seguir fortaleciendo una mirada integral del cuidado y del bienestar emocional, entendiendo que cuidar también es saber escuchar.