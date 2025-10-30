Cronograma de pago de haberes del Estado Provincial

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes en curso para los agentes de la Administración Pública Provincial.



En cumplimiento de los plazos establecidos por ley, los sueldos del personal de los distintos sectores del Estado estarán acreditados el martes 4 de noviembre, mientras que los haberes correspondientes a las autoridades superiores se depositarán el lunes 10 de noviembre.



De esta manera, el Gobierno Provincial garantiza la continuidad en el pago de los haberes a trabajadoras y trabajadores del Estado.