Cortijo: “Estamos trabajando para ordenar la empresa y garantizar servicios esenciales en toda Santa Cruz”

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, destacó el avance de obras estratégicas de agua, energía y saneamiento en distintas localidades de la provincia, al tiempo que remarcó el proceso de modernización y reorganización que impulsa la empresa estatal.

El presidente de SPSE, Matías Cortijo, brindó detalles sobre las principales obras e inversiones que se ejecutan en Santa Cruz en materia de agua, saneamiento, energía y seguridad operativa, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal.

“Estamos avanzando con muchas obras. Estamos yendo sistemáticamente a cumplir todas esas promesas hechas por el gobernador”, expresó.

Obras hídricas para fortalecer el abastecimiento

Entre los principales anuncios, Cortijo confirmó la ejecución de nuevas perforaciones destinadas a mejorar el acceso al agua en la zona norte provincial. “Son dos licitaciones de cinco pozos cada una para dos localidades de Santa Cruz, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos por obra”, indicó.

Los trabajos contemplan la construcción de cinco pozos en Perito Moreno y otros cinco en Las Heras, destinados a fortalecer el abastecimiento en zonas industriales y nuevos loteos.

Además, explicó que estas obras serán complementadas con fondos propios para realizar conexiones, cisternas y redes necesarias para el funcionamiento integral del sistema.

“Todo está orientado a zona norte, que es donde hoy más falta el agua”, señaló.

En el caso de Perito Moreno, remarcó que el crecimiento urbano requiere acompañamiento en infraestructura. “Van a ser mil lotes nuevos y nosotros tenemos que garantizar todos los servicios”, afirmó.

Pico Truncado y obras de saneamiento

El titular de SPSE también destacó el avance del nuevo colector cloacal de Pico Truncado, obra considerada estratégica para revertir años de postergación en materia sanitaria. La inversión supera los 3.285 millones de pesos e incluye la ejecución de 9 kilómetros de red cloacal.

Asimismo, confirmó trabajos de saneamiento en Río Gallegos, donde se realizan tareas intensivas de limpieza de redes cloacales con apoyo del camión desobstructor proveniente de Puerto Santa Cruz.

En paralelo, se avanza con la primera etapa de extensión de 2.000 metros de red de agua en el barrio 22 de Septiembre de la capital provincial.

Energía, interconectado y reducción de costos

Cortijo destacó además los avances en la línea de 132 kV El Pluma–Perito Moreno y la estación transformadora de Los Antiguos.

“Vamos a dejar de quemar muchísimo gasoil y eso significa menos contaminación, menos ruido y mayor estabilidad eléctrica”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la interconexión permitirá reducir entre un 7 y un 9 por ciento los costos estructurales de la empresa. “Todo lo que nosotros ahorramos es plata que la provincia no tiene que destinar para cubrir el déficit”, indicó.

También informó sobre licitaciones destinadas a garantizar el suministro eléctrico en localidades como Puerto San Julián, Gobernador Gregores y El Chaltén, además de la compra de filtros e insumos estratégicos para grupos generadores del interior provincial.

“Tu Casa Segura”: regularización y prevención

Otro de los ejes destacados fue la implementación del programa “Tu Casa Segura”, orientado a regularizar conexiones eléctricas clandestinas y prevenir accidentes domésticos. “Queremos que la gente venga voluntariamente a regularizarse. Vamos a ayudarlos para que puedan hacerlo”, explicó Cortijo.

La iniciativa contempla eximición total de multas, facilidades de pago de hasta 18 cuotas y acompañamiento técnico para mejorar las instalaciones eléctricas domiciliarias. “Buscamos evitar incendios, accidentes y cortes que terminan afectando barrios completos”, remarcó.

Alumbrado para la Calle 22

En materia de seguridad urbana, el presidente de SPSE confirmó el avance del proyecto de iluminación de la Calle 22 en Río Gallegos.

La obra contempla más de 3 kilómetros de alumbrado entre Ruta 3 y Calle 13, beneficiando especialmente a los barrios San Benito, Bicentenario y Los Lolos. “Es una obra necesaria para mejorar la seguridad y reducir riesgos en una zona muy transitada. La inversión prevista ronda los 600 millones de pesos”, expresó.

Reorganización interna y fortalecimiento operativo

Cortijo también se refirió al proceso de reorganización administrativa que atraviesa la empresa estatal. En ese sentido, explicó que SPSE avanza en un esquema de mayor transparencia y control en compras, licitaciones y contratos operativos.

Además, confirmó una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos para la adquisición de indumentaria, mamelucos, botas y elementos de seguridad destinados al personal operativo.

“Había trabajadores que venían con ropa rota o con ropa de su casa. Eso no podía seguir pasando”, manifestó.

Compromiso con la gestión territorial

Finalmente, Cortijo destacó el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial y la decisión política de sostener obras estratégicas en toda Santa Cruz.

“Estamos en el territorio como pide el gobernador, optimizando recursos para asegurar que los servicios esenciales lleguen de manera eficiente a cada vecino de Santa Cruz”, y agregó: “Cada obra que se empieza, se termina”.