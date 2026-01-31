Continúan los trabajos de bacheo e inician nuevo sendero en la Costanera.

Las secretarías de Planificación y de Obras y Servicios intervienen en la calle y vereda del sector posterior del Complejo Deportivo Municipal. Se solicita a los vecinos circular con precaución en el área, respetando las indicaciones de los agentes de tránsito.

El objetivo es finalizar esta importante obra de cara a los Carnavales Caletenses que tendrán lugar en este sector los días 14 y 15 de febrero. Esta intervención es una de las tareas que encomendó el intendente Pablo Carrizo, para jerarquizar y embellecer la costanera local.

En esta parte de la costanera, se instalaron nuevos juegos, se renueva el piso de ese tramo con caucho y ya iniciaron los movimientos de suelo para hacer un sendero en el área posterior de Prefectura Naval, hacia la primera bajada.

El secretario de Obras y Servicios José Camacho hizo hincapié en la tarea articulada: “desde ya agradecemos a la Supervisión de Tránsito que nos está dando una mano y al sector de Transporte para poder seguir trabajando en conjunto”.

Destacó el trabajo mancomunado con diferentes áreas del municipio para agilizar el trabajo y optimizar los recursos.