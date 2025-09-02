Continúan las mesas de trabajo entre Desarrollo Social y ONG para la reglamentación de la Ley Provincial de Discapacidad

Se trata del segundo encuentro entre la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad y referentes de organizaciones vinculadas a la temática, con miras a concretar la reglamentación de la Ley Provincial N° 3820.

La Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, a cargo de Alejandra Ulloa, junto a su equipo de trabajo, llevó adelante el segundo encuentro con organizaciones no gubernamentales vinculadas a la discapacidad de Santa Cruz; jornada de la cual participó Cinthia Bustamante, asesora letrada de la Jefatura de Gabinete de Ministros; quien acompañó el desarrollo de las instancias de diálogo y aportes.

Durante el encuentro, se hizo entrega de los trabajos realizados en torno al borrador de la reglamentación de la Ley Provincial N° 3820, con el objetivo de fortalecer el proceso participativo en la construcción de esta herramienta normativa.

En este marco, se acordó que la Subsecretaría tomará los aportes de las ONG para la confección del borrador definitivo, avanzando hacia la siguiente etapa que consistirá en una reunión con el área de Legal y Técnica del Gobierno Provincial, junto con la doctora Bustamante, con miras a la posterior presentación del decreto reglamentario.