Continúan las ligas en los Gimnasios Municipales de Río Gallegos

En una intensa jornada deportiva que abarcó diversas disciplinas, los gimnasios municipales de Río Gallegos fueron el escenario de destacados torneos y competiciones que reunieron a cientos de jóvenes y familias de la comunidad.

Rodrigo Ateiro, coordinador de actividades deportivas, comentó sobre la magnitud de los eventos realizados: “Hoy estamos presenciando las categorías 2012-2014 aquí en el gimnasio municipal Eva Perón, además de la Escuela 47 donde se disputan partidos de categorías que van desde el 2006 hasta el 2014. Estamos en etapas avanzadas con cruces definitorios, preparándonos para las finales que se celebrarán aquí mismo el 3 y 4 de agosto.”

Ateiro también destacó la participación femenina en la Liga Municipal Femenina que se desarrollaba en el gimnasio Juan Bautista Rocha: “Es un torneo de gran magnitud con aproximadamente 4,000 jugadoras distribuidas en 200 equipos. La respuesta de la comunidad ha sido excelente a pesar de las bajas temperaturas invernales.”

Marcelo Chacón, responsable de la liga de mini voley, describió la dinámica del día: “Hoy jugamos la tercera fecha del torneo que incluye mini voley, con la participación de unos 120 niños. La liga se centra en los gimnasios municipales, promoviendo la participación de los jóvenes en una atmósfera competitiva pero amigable.”

Chacón explicó además los planes futuros para la liga: “La última fecha está programada para septiembre en el gimnasio Indio Nicolai, con un cierre final en noviembre en el Rocha. El enfoque está en dar oportunidades a los más jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades y disfrutar del deporte.”

Fabián Gutiérrez, organizador del torneo de futsal femenino en el Juan Bautista Rocha, detalló la magnitud y la estructura del evento: “Estamos en la fecha número 6 de un torneo que abarca cuatro divisiones: A, B, C y D. Este fin de semana se jugaron las categorías C y A aquí en el Rocha, y continuaremos en la Escuela 47 con primera división.”

Gutiérrez resaltó la importancia del torneo para el deporte femenino en la región: “Es un campeonato de alto nivel con 37 equipos participantes. Después de las nueve fechas regulares, comenzarán los cruces eliminatorios para determinar a los campeones de cada división.”

El compromiso de la Municipalidad de Río Gallegos con la promoción del deporte entre los jóvenes y la comunidad en general es evidente a través de estos eventos que no solo fomentan la actividad física, sino también los valores de compañerismo y competencia sana.