Continúa con éxito el segundo contingente de las colonias de verano para adultos mayores

En un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, la Secretaría de Estado de Turismo, Protocolo con colaboración de la Sociedad Rural, este jueves continuó el segundo contingente perteneciente a las colonias de verano #MayoresEnMovimiento. La misma contó con una visita guiada por Casa de Gobierno, y finalizó con la recorrida por La Rural junto con la degustación de carnes patagónicas.

Cabe destacar que, esta propuesta del Gobierno de Claudio Vidal forma parte de las políticas públicas orientadas a la promoción de una vejez activa, en la cual el deporte y el bienestar integral, forman parte de las premisas.

En primer lugar, el contingente comenzó la recorrida por Casa de Gobierno en donde incluyó el Salón Blanco y la Sala Gregores; luego visitaron las instalaciones de La Rural que contó con la degustación de cordero patagónico, y la actividad finalizó con un espectáculo de baile folclórico.

En este contexto, la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía indicó: “Desde la Secretaría de Turismo acompañamos este trabajo que se viene realizando desde hace un mes en conjunto con el equipo de Protocolo de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Además, en esta oportunidad incluimos a la Sociedad Rural de Río Gallegos. Estamos llevando adelante la colonia de adultos mayores, en la cual presentamos diferentes sectores de la ciudad y finalizamos con un almuerzo y show”.

“Quiero agradecer a todas las partes involucradas en esta actividad y fomentar las mismas, porque hacen bien al adulto mayor porque pueden disfrutar de un día sumamente distinto, de una salida diferente”, manifestó.

Asimismo, Gabriela Cortéz, Cinthia Nicolai y Rosana Avendaño, del equipo de Capacitación de la Cartera Turística Provincial expresaron: “La verdad que fue una actividad muy hermosa porque no sólo hablamos sobre la historia, sino que ellos también nos contaron y compartieron sus experiencias. Por tal motivo, queremos recalcar que este ha sido más que nada un intercambio entre ellos y nosotros, que es enriquecedor junto con una propuesta muy linda que surgió”.

Por su parte, la directora general de Dispositivos Institucionales de Adultos Mayores, María Alejandrina Pérez, señaló que “en esta oportunidad, nos encontramos articulando con varios entes provinciales y organizaciones, para llevar a cabo esta hermosa experiencia como lo es la colonia de verano para adultos mayores #MayoresEnMovimiento, una propuesta que venimos desplegando desde el mes de enero, con el primer contingente, son alrededor de 100 adultos mayores”.

“Quiero remarcar que, superó ampliamente nuestras expectativas, y al ser una propuesta -de mayores en movimiento- inclusiva nosotros estamos realizando las actividades con grupos reducidos, con el fin de que todos puedan llevar adelante las actividades de la forma más cómoda posible”, declaró.

Finalmente, Pérez comentó: “Desde el área estamos con muchos proyectos que tenemos en agenda hasta el mes de junio, volvemos nuevamente con las colonias de inclusión para adultos mayores, como así también nuevos proyectos”.