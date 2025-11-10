Consultorios Externos CSS: un año con más profesionales y especialidades de referencia

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz amplió la propuesta de los Consultorios Externos durante 2025. Trabajan con una amplia agenda de profesionales itinerantes, garantizando a los afiliados atención con seguimiento integral y trazabilidad de sus prestaciones.

En estos espacios se brindan especialidades que no se encuentran disponibles en la cartilla de profesionales locales. Por ello, resulta clave el aporte de instituciones de referencia como el Sanatorio Finocchietto y el Sanatorio Güemes, que acercan especialistas de primer nivel a la provincia.



Es importante resaltar que la disponibilidad de turnos es restringida y prioritaria, por lo que se requiere la presentación de interconsultas médicas y el historial clínico completo, asegurando que las prestaciones lleguen a los afiliados que realmente lo necesitan.



Los Consultorios Externos refuerzan así el sistema sanitario de Santa Cruz, permitiendo reducir las derivaciones y contar con especialistas de jerarquía en la atención local para la comunidad santacruceña.



Podés contactarte con los Consultorios Externos CSS

︎Río Gallegos – consultoriosexternos@css.gob.ar – 2966 645853

︎Caleta Olivia – consultoriosexternoszn@css.gob.ar – 2966 386207