Conmoción en Caleta Olivia: murió una joven de 19 años tras consumir alimentos de un basural

La víctima estaba internada en terapia intensiva en el Hospital Zonal. Su madre y tres hermanos permanecen hospitalizados, con un cuadro de desnutrición y graves condiciones de salud.

La comunidad de Caleta Olivia se encuentra conmocionada tras la muerte de una joven de 19 años que había sido internada luego de consumir alimentos provenientes de un basural ubicado en una de las salidas de la localidad.

Según confirmaron desde el Hospital Zonal de Caleta Olivia, la joven se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y falleció en las últimas horas. En tanto, su madre y tres de sus hermanos continúan internados y reciben asistencia médica, debido al delicado estado de salud con el que ingresaron al centro sanitario.

De acuerdo a la información difundida por el diario La Opinión Austral, el caso involucra a una mujer y sus nueve hijos, quienes de manera habitual se alimentaban con residuos del basural. En este contexto, cinco integrantes de la familia debieron ser hospitalizados, entre ellos la joven fallecida.

Desde el nosocomio local señalaron que los pacientes presentaban un estado paupérrimo al momento de ser atendidos, con cuadros de desnutrición e infestación de chinches, entre otras problemáticas de salud. La noticia generó un fuerte impacto en la sociedad local, que expresó su preocupación y reclamó la intervención de las autoridades ante la grave situación social expuesta.