Con una visita al Museo Provincial, continúan las colonias de verano para adultos mayores

Esta iniciativa forma parte de las Colonias de Verano, una propuesta de la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, que busca garantizar un envejecimiento activo a través de la recreación y la cultura.

Este lunes 9 de febrero, los integrantes del segundo contingente de la Colonia de Verano “Mayores en Movimiento” vivieron una jornada especial al recorrer las instalaciones del Centro Cultural Santa Cruz de la capital provincial, dando continuidad a las actividades programadas por parte del equipo encabezado por la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz.



En el marco del cronograma de actividades de esparcimiento y recreación cultural, el grupo de adultos mayores pudo disfrutar de las distintas expresiones artísticas, como también profundizar en la historia santacruceña, acompañados por guías que explicaron de manera detallada todo lo expuesto en el museo.



La propuesta, incluyó una visita guiada al Museo Padre Manuel Jesús Molina, generó un espacio de encuentro y memoria colectiva, donde los participantes intercambiaron vivencias mientras redescubrían los hitos que dieron forma a nuestra provincia gracias a la colaboración del equipo de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Santa Cruz.



Esta línea de acción forma parte de las políticas de inclusión y participación que ponen en valor la experiencia de nuestros adultos mayores, asegurando espacios de contención de excelencia, política impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal, y de la gestión de la ministra, Luisa Cárdenas.