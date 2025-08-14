Con un gran festejo, el Municipio de Río Gallegos celebrará el Día de las Infancias en el barrio San Benito.

Este viernes 15 de agosto, el Municipio de Río Gallegos invita a todas las familias a participar del gran festejo por el Día de las Infancias, que se realizará de 16 a 19 horas en el gimnasio municipal “Indio” Nicolai, ubicado en calle 14, entre 13 y 17, del barrio San Benito.
La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ofrecerá una jornada llena de propuestas para que los niños y niñas puedan disfrutar junto a sus amigos y familiares.
Durante la tarde habrá merienda, sorteos, regalos, máquinas de helado, toro mecánico, peloteros y una amplia variedad de juegos para que los más chicos vivan un momento único.
“Nuestro objetivo es lograr congregar a todos los niños de la ciudad para que puedan disfrutar de una gran tarde junto a amigos y familiares. Que puedan compartir una chocolatada, llevarse juguetes, jugar en los peloteros y que tengan una tarde diferente”, destacó Mónica Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Comunitario.
Además, subrayó la importancia de acercar este tipo de actividades a los barrios: “Llegar al corazón del San Benito es muy importante porque a veces se hace complicado para los papás llevarlos a disfrutar a otro lugar por la difícil situación que estamos viviendo”. “Es una jornada para reflexionar sobre la importancia de promover el bienestar, educación y desarrollo integral de los niños”, cerró Gutiérrez.
El Municipio invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta gratuita pensada para celebrar la infancia con alegría, cercanía y muchas sorpresas.