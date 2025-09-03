Con propuestas para toda la familia quedó inaugurada la 36° Feria del Libro en Caleta Olivia

Este miércoles 3 de septiembre se llevó a cabo el acto inaugural del tradicional evento organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes. La propuesta se extenderá hasta el 7 de septiembre en dos sedes, el Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) y multiespacio Pluggedd.

La ceremonia de apertura contó con la participación de escritores, expositores, autoridades locales e invitados especiales. Durante el evento, se hizo entrega del decreto que declara de interés municipal la nueva edición y se destacó la implementación de un relevamiento de autores locales realizado desde el municipio, para posibilitar que sus obras estén disponibles en bibliotecas de la localidad.

En este marco, la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, resaltó que la feria contará con la presencia de editoriales de diferentes puntos del país y sumará una amplia diversidad de propuestas para todas las edades.

“Estamos contentos de poder inaugurar una feria que se viene distinta, esperamos a que la familia también elija este paseo que está muy bien armado, que tiene talleres, espacios para las infancias, espacios de audiolibros y un montón de espectáculos, los invitamos a que sean parte”, expresó.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, puso en valor el encuentro, señalando que representa un importante espacio para compartir experiencias literarias, nutrirse de conocimiento y otras enseñanzas.

“Estar inaugurando la 36° Feria del Libro tiene mucho significado, vamos por un buen camino, significa que estamos siendo buenos canales de comunicación de lo que es la cultura de los libros y lo que es poder brindarnos el día a día a poder disfrutar de todas esas cosas que traen los libros”, enfatizó.

Finalmente, e invitando a la comunidad a disfrutar de esta nueva edición, recordaron que esta 36° edición funcionará en el CeMEPA, de 10:00 a 21:00 horas, y en Plugged, de 14:00 a 22:00, con espectáculos musicales, artesanías y oferta gastronómica.