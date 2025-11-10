Con gran expectativa, llega la segunda Expo Construir 2025 este 15 y 16 de noviembre en el Tennis Club Río Gallegos, organizada por el Municipio 

La Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Río Gallegos invita a la comunidad, a empresas y a profesionales del sector a participar de una nueva edición de la Expo Construir Río Gallegos 2025, que se llevará adelante los días 15 y 16 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Tennis Club Río Gallegos (Avellaneda 25).



La Expo Construir reúne a empresas, proveedores, instituciones y emprendedores vinculados a la construcción y los servicios asociados.



En esta edición, el público podrá recorrer una amplia gama de expositores, incluyendo casas prefabricadas, vidrierías, maquinaria y herramientas, indumentaria y elementos de trabajo, servicios técnicos y profesionales y múltiples propuestas más vinculadas a la obra y al hogar



Durante la edición anterior, el evento reunió más de 60 stands, además de una nutrida agenda de charlas y capacitaciones, lo que consolidó un espacio de intercambio, actualización y oportunidades comerciales para el sector.



Este año, la Municipalidad vuelve a apostar a la articulación con trabajadores, empresas y vecinos, impulsando un punto de encuentro.



Las personas o empresas interesadas en participar como expositores pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1jJDTEJjCLiVgweyagJKsV1_-PEQpZSl5YtBxkbTDuxk/viewform?edit_requested=true