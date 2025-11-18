COE Santa Cruz: Entes provinciales respondieron múltiples solicitudes ante la alerta meteorológica.

En el marco de las acciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Santa Cruz, las diferentes áreas de la fuerza de seguridad (Protección Civil, Bomberos, Seguridad Vial y Policía), Vialidad Provincial, Servicios Públicos y Salud aunaron esfuerzos para brindar respuestas inmediatas a los vecinos ante el temporal que se registra en varias localidades de la provincia.

El Gobierno de Santa Cruz continúa desplegando un operativo integral frente a la emergencia climática causada por los intensos vientos que afectan a toda la provincia. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), coordinado por Protección Civil, mantiene sesiones permanentes para evaluar la situación y articular intervenciones en cada localidad.

Las ráfagas extremas registradas durante la jornada provocaron múltiples incidentes, entre ellos caída de postes, cables sueltos, derrumbe de paredones, voladura de techos, volcaduras de estructuras de material, cortes de energía y situaciones de riesgo para la población, algunas situaciones que fueron atendidas en toda la provincia pero principalmente en la Zona Norte. En este contexto, equipos de Bomberos, Policía, Protección Civil, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Vialidad Provincial y el sistema de Salud trabajan de manera coordinada para asistir a las familias afectadas y garantizar la seguridad.

Desde el COE se recordó que el corte total de rutas permanece vigente para preservar la seguridad de quienes circulan y del personal que se encuentra trabajando en terreno. También se insistió en la necesidad de evitar salir de los hogares salvo por motivos estrictamente esenciales.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los siguientes números:

103 – Protección Civil

911 – Policía de Santa Cruz

100 – Bomberos

Las autoridades reiteraron que el operativo continuará durante toda la jornada y que se brindará información oficial conforme evolucione el temporal