Claudio Vidal entregó la tercera cancha de césped sintético para el Club Cruz del Sur de Gobernador Gregores

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, concretó en la Ciudad de Buenos Aires la entrega de la tercera cancha de césped sintético destinada a instituciones deportivas santacruceñas, la cual ya se encuentra en traslado hacia la localidad de Gobernador Gregores para ser instalada en el predio del Club Atlético Cruz del Sur, que este año celebra su 20° Aniversario.

Esta obra representa el cumplimiento de un compromiso largamente esperado por la comunidad deportiva, ya que durante gestiones anteriores la institución había recibido promesas que no se hicieron efectivas. Hoy, con decisión política y una administración que transforma los anuncios en hechos concretos, el sueño del club comienza a hacerse realidad.

El Club Cruz del Sur es un pilar fundamental en la vida social y deportiva de Gobernador Gregores. Su crecimiento sostenido, el fortalecimiento de las divisiones inferiores y el trabajo permanente de dirigentes, familias y colaboradores lo consolidaron como un espacio de contención y formación para niños y jóvenes.

En ese marco, la secretaria de la institución, Agostina Lombroni, expresó su emoción durante la entrega:

“Para nosotros esto es el cumplimiento de un sueño. Detrás de esta cancha hay años de trabajo, de viajes, de chicos entrenando en las condiciones que se podía y de familias que nunca bajaron los brazos. Hoy este logro es para toda la familia del Cruz del Sur y para todo Gobernador Gregores”, señaló.

La nueva cancha permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia, ampliar la participación deportiva y generar un nuevo punto de encuentro para toda la comunidad.

La iniciativa se enmarca en la primera etapa de un plan provincial que contempla la entrega de ocho canchas de césped sintético para clubes de distintas localidades, con una mirada federal que promueve el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y generación de oportunidades en toda Santa Cruz.