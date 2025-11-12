Charla Taller “Introducción a la Carpintería con Melamina” en Caleta Olivia

La Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa a través de la Supervisión de Formación Profesional invita a los interesados a participar de la charla taller que estará a cargo de la empresa local MDF Amoblamientos (carpintería & Steel framing).

Dicha actividad es de carácter gratuito y se desarrollará el sábado 15 de noviembre a las 15 horas en la unión vecinal del barrio Perito Moreno. Para mayor información e inscripciones deberán comunicarse al teléfono 297 -4757446.

Cabe mencionar que se trata de un taller que se enfoca en la reparación de muebles aglomerados recubiertos con una capa decorativa de resina, y es ideal para quienes buscan renovar sus productos.

Al respecto, Leticia Vázquez, supervisora de Formación Profesional del Municipio indicó que aún quedan cupos y es abierto al público.

“La idea de la empresa es ofrecer este taller para que los asistentes puedan reparar sus muebles sin ser un carpintero especializado en melanina, entonces se les va a mostrar las herramientas que se utilizan y los diversos tipos de tratamientos que este material requiere”, cerró.