Carnaval 2026: Río Gallegos vivirá una tarde de música y recreación en la Laguna Ortiz

El Municipio de Río Gallegos organizará este domingo una jornada especial para celebrar el Carnaval 2026 en la Laguna Ortiz, con una propuesta pensada para toda la familia. La actividad se desarrollará de 16 a 21 horas y contará con múltiples opciones recreativas y culturales.

Durante la tarde, vecinos y vecinas podrán disfrutar de botes a pedal, presentaciones de bandas locales en vivo, juegos infantiles, castillos inflables, guerra de bombitas y diversas sorpresas preparadas para la ocasión.

La directora de Eventos, Obras y Espectáculos, Zarina Giardino, destacó la importancia de generar espacios de encuentro y recreación para las familias riogalleguenses. “Invitamos a las familias a acercarse con su equipo de mate para compartir una tarde con música y diversión en la Laguna Ortiz”, expresó.

Desde el Municipio señalaron que estas iniciativas buscan promover el uso y disfrute de los espacios públicos, además de ofrecer propuestas culturales y recreativas accesibles para toda la comunidad en el marco de los festejos de Carnaval.