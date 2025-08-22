Carlos Maslatón analizó la actualidad política y expresó su preocupación por la situación social

El abogado y analista financiero se presentó hoy en Río Gallegos. Fue en el marco de las charlas de formación política “Desde el Sur”, que organiza el Municipio. Durante su exposición, repasó diferentes temas de la política económica y la realidad social del país.

La actividad comenzó pasadas las 18:00 horas y tuvo como escenario el Teatro del Obispado, que se vio colmado de personas interesadas en la temática. Maslatón estuvo acompañado sobre el escenario por el Intendente Pablo Grasso y por el Secretario de Legal y Técnica Gonzalo Chute, quien ofició de moderador de la charla.

Luego de la presentación oficial, Gonzalo Chute hizo un análisis de la economía global en tiempos actuales con las nuevas tecnologías y los desafíos modernos. De esta forma, dio por presentado el ciclo de charlas.

A continuación, Maslatón agradeció por la invitación y comenzó su disertación con referencias a la Patagonia y su importancia estratégica, también analizó la situación monetaria actual. A su tiempo, criticó el tipo de cambio y las políticas económicas del gobierno nacional.

También habló de los ciclos económicos que se repiten en la Argentina y del rol del Presidente Milei y sus principales ministros en la toma de decisiones económicas. Maslatón habló del escenario político y las próximas elecciones en la Provincia de Buenos Aires y en Santa Cruz y expresó su apoyo al intendente Grasso para mejorar la situación provincial.

El analista económico criticó al gobierno nacional, y particularmente al Ministro Luis Caputo, considerando que el plan económico de Milei es “un fracaso”. En este sentido, habló de su mala relación con el Presidente y sus funcionarios e hizo referencia a los conflictos internos dentro del gobierno nacional.

Pablo Grasso, por su parte, realizó distintas preguntas a Maslatón para que se explaye sobre temas políticos y económicos de actualidad, y particularmente de algunas medidas tomadas por Javier Milei.

Maslatón habló de la ideología peronista, su impacto a nivel mundial y la forma en que es visto este movimiento por analistas internacionales. Si bien dejó en claro sus diferencias con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el analista igual valoró las medidas económicas tomadas por ambos presidentes.

Durante la charla se trataron muchísimos temas, tales como recursos naturales, mercado financiero, deuda emitida por los diferentes gobiernos nacionales, mercado de valores, entre otros. También se hizo referencia al pago de la deuda por parte de Néstor Kirchner, y el regreso al Fondo Monetario en la época de Mauricio Macri.

En la ronda de preguntas, distintas personas del público consultaron al analista político sobre temas de actualidad.

Para cerrar, Pablo Grasso hizo entrega de un presente al economista.

Este ciclo de encuentros de formación política, denominado “Desde el Sur”, continuará durante lo que resta del año con la presentación de distintos profesionales y referentes sociales. La actividad es abierta a todo público y con entrada libre y gratuita.