Cárdenas: “El trabajo de cada agente del ministerio se tradujo en una jornada que hizo feliz a cada niña y niño presente”

La ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, participó este domingo de la jornada de cierre del Mes de las Infancias, organizada por la cartera Social en instalaciones del mencionado ministerio.

La funcionaria provincial destacó el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de trabajo, que además viene desarrollando propuestas y festejos en distintos barrios de Río Gallegos a través de los Centros Integradores Comunitarios (CIC). En este sentido, subrayó el rol estratégico de estos dispositivos como espacios de acompañamiento y cercanía con las familias.

“Fue una jornada hermosa que pudo realizar todo el equipo del Ministerio de Desarrollo y agradecida también porque participó Vialidad Provincial, por lo cual le agradecemos también a su presidente Julio Bujer por acompañarnos hoy, como también a la presidenta de Lotería de Santa Cruz, Claudia Pavez. Están participando todas las áreas del Ministerio de Desarrollo, también hay un stand de comidas saludables, espacios de juegos y otras propuestas”, señaló Cárdenas.

Asimismo, agregó: “La verdad es que hace muchísimo tiempo que no se festejaba de esta manera, y sobre todo en este espacio, afuera del Ministerio de Desarrollo. Es importante destacar que la propuesta surgió por parte de todos los agentes, que pusieron un granito de arena. El trabajo de cada agente del ministerio se tradujo en una jornada que hizo feliz a cada niña y niño presente”.

Agenda de políticas públicas

De cara al mes de septiembre, la ministra remarcó que, más allá de la amplia agenda de la cartera Social, se está trabajando de manera intensiva en la profundización del programa educativo de deportes lanzado por el gobernador Claudio Vidal en la localidad de El Calafate. En este marco, se continúa recorriendo la provincia y entregando kits deportivos de fortalecimiento a través de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación.