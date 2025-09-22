Capacitaron en exploración minera: FOMICRUZ SE y Sophia Energy realizaron workshop en Las Heras

Durante dos jornadas de formación teórica y práctica, profesionales de ambas compañías profundizaron en técnicas de muestreo y cubicación, con el objetivo de fortalecer la calidad y la eficiencia de los proyectos mineros en Santa Cruz.

Los días 17 y 18 de septiembre, en la localidad de Las Heras, se llevó a cabo el workshop “Muestreo para Exploración y Cubicación”, una iniciativa orientada a la capacitación de los equipos técnicos de Sophia Energy y FOMICRUZ SE.

La actividad fue dictada por el reconocido especialista en geología y exploración minera, Dr. Eduardo O. Zappettini, y se estructuró en dos etapas: La primera jornada estuvo centrada en los fundamentos teóricos, abordando procedimientos de muestreo, elaboración de mapas de exploración y definición de targets. También se trabajó en el aseguramiento de la calidad y confiabilidad de los datos, pilares esenciales para el desarrollo de proyectos mineros.

El segundo día, los participantes realizaron una salida a campo en las áreas donde Sophia Energy continuará sus tareas exploratorias. La práctica permitió aplicar los conocimientos adquiridos y consolidar habilidades en un entorno real.

Desde FOMICRUZ, destacaron que la combinación de teoría y práctica representa una herramienta clave para fortalecer las capacidades técnicas locales y avanzar hacia un desarrollo minero responsable y eficiente en la provincia de Santa Cruz.