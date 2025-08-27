Capacitación en Seguridad e Higiene: técnicos y docentes suman formación en la UNPA

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en convenio con AMET, lleva adelante un curso especializado en Caleta Olivia que también incluye a profesionales matriculados del Colegio de Técnicos. La actividad culminará el próximo sábado 30 de agosto.

Desde el pasado 16 de agosto, en la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), se desarrolla una capacitación en Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco del convenio firmado entre la institución y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Gracias a la iniciativa de los referentes gremiales Gustavo Basiglio y Andrea Gallegos, la propuesta no solo está destinada a docentes técnicos, sino que también se amplió la convocatoria a profesionales matriculados en el Colegio Profesional de Técnicos de la Zona Norte de Santa Cruz.

La apertura de este espacio formativo fue destacada por el Colegio de Técnicos y la Asociación Civil de Maestros Mayores de Obras, Técnicos y Afines (AMMOTEC), que expresaron su reconocimiento y agradecimiento a AMET por la oportunidad brindada.

La capacitación concluirá este sábado 30 de agosto, de 11 a 18 horas, en la sala “Arq. Ana María Ibarroule” de la universidad local.