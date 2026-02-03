Cañadón Seco y Fundación Construyendo Sueños trabajan en acciones por la discapacidad

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, encabezó una reunión institucional junto a la directora de Protocolo y Ceremonial, Daniela Rodríguez, y la subdirectora de Relaciones Institucionales, Edith Fernández, con representantes de la Fundación “Construyendo Sueños” de la ciudad de Caleta Olivia.

Participaron del encuentro la presidenta de la Fundación, Mili Yanet Lincoleo, el tesorero Martín González y la secretaria Marcelina Fernández, quienes presentaron el trabajo que la institución desarrolla en el acompañamiento a personas con discapacidad, desde una mirada integral basada en la inclusión social, la promoción de derechos, la autonomía personal y la generación de espacios de participación y socialización.

Durante la reunión se remarcó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado local y las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que la garantía de derechos requiere compromiso, presencia y políticas públicas sostenidas.

En este marco, el presidente Gabriel Galarza expresó de manera firme su voluntad política de acompañar y respaldar el trabajo de la Fundación, poniendo a disposición las herramientas necesarias desde la Comisión de Fomento y reafirmando que la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad son una prioridad de su gestión.

Asimismo, se avanzó en el análisis de acciones y actividades conjuntas a desarrollarse en distintos espacios comunales, con el objetivo de generar propuestas concretas que promuevan la integración, la participación comunitaria y el desarrollo integral.

Desde la Comisión de Fomento de Cañadón Seco se ratificó la decisión de continuar construyendo una agenda de trabajo articulada, convencidos de que una gestión con sensibilidad social y decisión política es clave para una comunidad más inclusiva y equitativa.