Cañadón Seco será sede de una jornada provincial sobre salud mental con amplia convocatoria

La actividad se realizará el próximo 5 de mayo y contará con especialistas nacionales, autoridades sanitarias y una propuesta orientada especialmente a jóvenes.

La asesora de la senadora Natalia Gadano, María Laura Podestá, confirmó la realización de una jornada de salud mental el martes 5 de mayo en Cañadón Seco, con una convocatoria que ya registra cerca de 300 inscriptos. El encuentro comenzará a las 9:00 en el Cine Comunal, con capacidad para 400 personas, y está dirigido a toda la comunidad.

Según detalló, la invitación fue extendida a instituciones municipales y provinciales, clubes deportivos, colegios, centros de estudiantes y organizaciones sociales, con un enfoque particular en los jóvenes. “La invitación es abierta a toda la comunidad y apuntar fuerte a los jóvenes, que eran los que nos venían solicitando este tipo de actividades”, expresó.

Durante la jornada participarán reconocidos profesionales, entre ellos el Dr. Carlos Damin, director del Hospital Fernández y especialista en toxicología, y el licenciado Claudio Grecco, dedicado al abordaje de adicciones. Además, se prevé la presencia de autoridades sanitarias provinciales, incluida la ministra de Salud, junto a funcionarios del área de políticas sanitarias y salud mental.

También formará parte del evento Estela Maurig, de la Asociación Civil La Madre Marcha, quien trabaja en conjunto con la senadora Gadano. Como cierre, se presentará el deportista “Coco” Gallo en el gimnasio local, en una actividad especialmente esperada por jóvenes y clubes deportivos. “Los jóvenes lo siguen mucho en las redes y va a estar cerrando el evento”, destacó Podestá.

En relación a la organización, explicó que la inscripción se realiza mediante un formulario disponible en las redes sociales de la senadora, con el objetivo de dimensionar la convocatoria. “Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se ha sumado”, señaló.

Finalmente, remarcó que la iniciativa responde a una demanda sostenida en la provincia: “Uno de los requerimientos más fuertes ha sido la salud mental y las adicciones, que nos afectan y para las cuales muchas veces no contamos con los recursos necesarios”, concluyó.