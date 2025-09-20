Cañadón Seco desmiente habilitación de lavadero y acusa usurpación de predio comunal

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco emitió un comunicado oficial en el que aclaró que el predio donde se intentaba instalar un supuesto lavadero en el Barrio Industrial pertenece a la Comuna y que quienes lo ocupaban carecen de todo derecho sobre el mismo.

Según el escrito, los ocupantes fueron intimados a abandonar el lugar bajo apercibimiento de acciones legales por usurpación. Asimismo, se recordó que el terreno había sido alquilado en su momento a la empresa Prosepet, cuyo contrato de locación venció en 2017.

Desde la Comisión detallaron que, tras el vencimiento del contrato, la empresa abandonó el obrador dejando una deuda millonaria con la Comuna por conceptos de alquileres vencidos, tasas y servicios.

Ante lo que calificaron como “informaciones falaces y maliciosas”, que buscarían confundir a la comunidad y dar un tinte político a la situación, el equipo de gestión comunal ratificó su obligación de defender el patrimonio público de los cañadonenses y de informar con transparencia a la población.