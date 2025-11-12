Cañadón Seco avanza con obras de reparación en sectores afectados por hundimiento de adoquines

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco, a través de la Dirección de Obras y Mantenimiento, inició trabajos de reparación en dos sectores del ejido urbano que presentaban hundimientos en la calzada, producto de filtraciones subterráneas. Las tareas se concentran en las intersecciones de Challaco y Caimancito, y de Barrancas y Teodoro Ávila.

Tras una inspección técnica, se determinó la necesidad de intervenir de forma prioritaria para garantizar la seguridad vial y el cuidado del espacio público. En ese marco, la Comisión de Fomento impulsó un concurso de precios, con el fin de asegurar la transparencia en la contratación y la adecuada utilización de los recursos de la comunidad.

Las obras incluyen el retiro de adoquines, la formalización de fajas de hormigón, la compactación del terreno y la recolocación de los adoquines. Además, en la esquina de Challaco y Caimancito se construirán dos rampas de hormigón para mejorar la accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida.

La empresa Transporte Figueroa resultó adjudicataria de la obra y ya comenzó con las tareas en los puntos mencionados. Desde la Comisión de Fomento destacaron que estas acciones responden a la decisión de seguir construyendo una Cañadón Seco más segura, ordenada y accesible, con obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas.